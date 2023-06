A Bonito i quadri diventano... vivi

A Bonito si è svolta "Sguardi D'arte", rassegna promossa dall' Istituto Comprensivo "Raimondo Guarini" di Mirabella Eclano. Protagonisti gli alunni che hanno rappresentato in modo figurato delle opere d'arte, indossando particolari indumenti e prendendo spunto dalle stesse composizioni artistiche. Ad ospitare la rassegna l'ex Convento francescano, via Roma e il caratteristico e storico Vico Elena, dove è stato ritrovato un cunicolo risalente all'anno 1000. E' stato così possibile anche per i turisti visitare alcune tra le tante prestigiose dimore storiche del borgo.