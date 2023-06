A Castel Volturno il gotha della techno mondiale

Sulla spiaggia di Castelvolturno si lavora per approntare il mega palco che domenica prossima, ospiterà due dei migliori interpreti internazionali della musica techno: Carl Cox, statunitense 60 anni e ancora tra i principali protagonisti della scena EDM mondiale, in un back to back con Joseph Capriati che da Caserta ha conquistato i dancefloor del globo e non solo.

Proseguono gli eventi all'arena del Sound che per tutta l'estate offre un programma variegato, pensato per soddisfare i gusti musicali di un'ampia fetta di gente. L'obiettivo è quello di ripensare il territorio di Castel Volturno e del litorale Domitio, rendendolo una meta sempre più attrattiva anche attraverso l'intrattenimento e la cultura.