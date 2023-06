A Napoli il festival del film indipendente "Gulf of Naples"

A Napoli la 9 edizione di "Gulf of Naples indipendent film festival" Oltre 150 le opere arrivate da diversi Paesi europei, asiatici e dagli Stati Uniti. 50 quelle selezionate. Tra le vincitrici nelle diverse sezioni: primo premio al lungometraggio russo " Summer ends soon" di Yana Skopina; miglior documentario allo spagnolo "Dreamers" di Ester Yanez; mentre il premio per il miglior documentario corto a "From Napoli, With Love" del canadese Luca Cunial. Per la sezione film di Cronaca - premio del comune di Napoli - a "Buonacreanza" di Gianfranco Antacido. A "Gioia" di Edoardo Castaldo il Premio per il miglior corto italiano. Il documentario "Island" di Rudolf Havlik - repubblica Ceca- si è aggiudicato il premio per la colonna sonora. Dare visibilità e opportunità a film registi e attori, spesso penalizzati dalla grande distribuzione, l'obiettivo dei fondatori della riuscitissima manifestazione: Umberto Santacroce e Vittorio Adinolfi.

Questi i vincitori delle diverse categorie :