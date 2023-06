A Pompei è di scena la street art

Fino al 2 luglio la terza edizione del Pompei Street Festival: promozione culturale e turistica grazie alle opere di artisti da tutto il mondo.

Un evento che si basa sulla forza espressiva della street art. Tematiche sociali e ambientali, per riqualificare il territorio. Ma, allo stesso tempo, anche un forte messaggio ai giovani, cittadini e visitatori, per avvicinarli alle radici storiche del centro che ospita il parco acheologico e gli scavi famosi in tutto il mondo.

La resilienza e l'armonia sono i grandi temi di quest'anno, in un vero e proprio museo a cielo aperto grazie ai live show per le vie della città. In totale 23 artisti, quattro dei quali hanno realizzato un'opera all'Antiquarium che vuole essere un grido di pace contro le guerre nel mondo.

E poi la sezione cinema con il concorso internazionale di corti e docufilm del Pompei Street Festival 2023, con la direzione artistica del filmmaker Egidio Carbone Lucifero.

Nel servizio intervista a Nello Petrucci, organizzatore e direttore artistico del festival.