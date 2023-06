A Salerno lo spettacolo della canoa polo

A Salerno si è svolta la seconda tappa del campionato di Serie A1 di canoa polo ospitata, insieme al primo turno della Serie B, nello specchio d’acqua del Circolo Canottieri. Una bella occasione per conoscere meglio questo sport ed il mondo dei Canoa people con 200 atleti provenienti da tutto il sud, impegnati in 50 partite, tutte disputate all’interno del porto. Ai due tornei partecipano quattro compagini campane: in A1 il Circolo Canottieri, il club Canoa Napoli ed il Circolo Offredi (squadra di Amalfi); in B il Posillipo. In testa alla classifica del massimo campionato ci sono due squadre siciliane: Cus Catania e Ortigia. In B guida il Roma Eur proprio davanti al Posillipo.

Nel video, le parole di Vincenzo Montefusco (Delegato canoa Circolo Canottieri) e Fabiano Roma (Presidente Federcanoa Campania)