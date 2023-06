A Torella dei Lombardi rivive il mito western nel ricordo di Sergio Leone

Torella dei Lombardi è un delizioso borgo in Irpinia carico di storia. Ma nel week end di metà giugno è soprattutto un villaggio in cui si ricrea l'atmosfera western per omaggiare la figura del regista Sergio Leone, originario proprio di questo paese. Uno spettacolo, la manifestazione “Sapori antichi”, che è una delizia per gli occhi dei turisti e dei residenti tra saloon, pistole e cowboy.

Nel servizio le interviste a Roberto D'Agnese, direttore artistico di “Sapori antichi”, e ad Amado Delli Gatti, sindaco di Torella dei Lombardi.