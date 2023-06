Centoventi milioni per non disperdere acqua: "Utili anche a ridurre le tariffe"

Centoventi milioni di euro per dimezzare la dispersione idrica, gran parte dei quali provenienti da fondi europei, e per recuperare l'equivalente del fabbisogno annuo di un milione di abitanti.

Il progetto "Azioni per l'acqua" consiste nell'utilizzo di tecnologie moderne per la sostituzione delle condotte obsolete e nella distrettualizzazione dell'intera infrastruttura: aree più piccole da monitorare, misuratori digitali per individuare le perdite, manutenzioni mirate e più rapide.

Il piano di interventi presentato a Ercolano da Gori ed Ente idrico campano sarà graduale e comprenderà i 76 comuni del distretto sarnese-vesuviano, ma le stesse soluzioni sono in fase di realizzazione in altri distretti della regione, tra cui quello di Napoli gestito da Abc.

Nel servizio le interviste a Luca Mascolo, presidente Ente idrico campano, Fulvio Bonavitacola, vicepresidente Regione Campania, e Vittorio Cuciniello, amministratore delegato Gori