Agerola, si indaga sulla morte di un 12enne

Probabilmente è legata a una caduta accidentale e a un pesante trauma la morte di un dodicenne, ad Agerola sui Monti Lattari, nella zona di Ponte Tito, dove la famiglia possiede dei terreni. Tra le ipotesi, il piccolo Giovanni sarebbe stato disarcionato da un mulo.

Il giovane è stato portato dal nonno al centro di primo soccorso della Misericordia, in via Coppola, ma non c'è stato nulla da fare.



La procura di Torre Annunziata, coordinata da Nunzio Fragliasso, ha disposto il sequestro della salma in vista dell'autopsia. Il corpo del 12enne si trova nell'obitorio dell'ospedale di Castellammare di Stabia. I genitori sono stati sentiti dai carabinieri.



Nel servizio le interviste al sindaco Tommaso Naclerio e al legale della famiglia, Catello di Capua.