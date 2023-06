Al Consiglio Regionale un'aula per Roberto Racinaro

Per sempre nella sede del consiglio della Regione Campania ci sarà un'aula, quella della conferenza dei capigruppo, che porterà il nome di Roberto Racinaro, filosofo, ex rettore dell'università di Salerno. Una memoria e un impegno per chi come lui è stato segnato da una vicenda giudiziaria dolorosa - fu assolto dopo 16 anni da varie accuse tra cui quella per abuso d'ufficio - che apre la riflessione politica, quanto mai attuale, su casi come il suo.

Nel servizio la voce della vedova di Racinaro, Annamaria Maggini e le interviste al presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero e al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca