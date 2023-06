Al porto di Salerno la Aita Mari, con 172 migranti a bordo

Dopo una navigazione tranquilla grazie al bel tempo sull'Italia, è attraccata al porto di Salerno la nave Aita Mari della Ong Salvamento Maritimo Humanitario. A bordo 172 migranti - fra questi 55 minori non accompagnati e sei minori accompagnati - salvati al largo dell'isola di Lampedusa. Tutti in buona salute, hanno fatto sapere le autorità, e provenienti dall'Africa Subsahariana, soprattutto dal Burkina Faso e dal Mali. Decine i volontari, gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, gli addetti al soccorso e alla sicurezza presenti sul molo. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni si organizzerà l'accoglienza, un po' in tutta la Campania.

Nel servizio le interviste a Francesco Russo, prefetto di Salerno, e ad Antonio De Luca, vescovo di Teggiano-Policastro.