Presentata al Teatro Bellini la stagione 2023/24 che prenderà il via il 13 ottobre e terminerà il 2 giugno. Tra gli spettacoli più attesi “Tre modi per non morire” con Toni Servillo e il ritorno di “The Rocky Horror Picture Show”.

Nel servizio l'intervista al direttore artistico del teatro Gabriele Russo.