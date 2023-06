A Napoli Alabarces, il fondatore della Maradonologia

Il fondatore della Maradonologia non ha saputo trattenere le emozioni nella cattedrale del calcio maradoniano. Pablo Alabarces ha visitato lo stadio dove il suo idolo ha compiuto le sue gesta più famose e ha sottolineato i profondi legami tra il calcio, i riti e i miti popolari. Un legame che dà allo sport più seguito del mondo una dimensione sociale e culturale. Terreno di studio e di ricerca del sociologo che insegna all'Università degli studi di Buenos Aires.

Alabarces - a Napoli per il seminario che gli ha dedicato l'Università Federico II sull'identità e la politica delle culture digitali in America Latina, cui hanno partecipato anche docenti della Suor Orsola Benincasa e dell'Università di Salerno - avrà trovato interesse anche nell'osservare - quasi da antropologo - come la città sta vivendo il suo terzo scudetto. Il primo senza Maradona, ma con il suo ricordo e la Maradonologia sempre vivi.