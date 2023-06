Alberto Angela, l'ottimismo della conoscenza

La laurea alla Sapienza di Roma, in Scienze Naturali, le molte specializzazioni all'estero, il lavoro nelle spedizioni internazionali,la divulgazione.Tre lauree honoris causa a Palermo,Torino e al Suor Orsola Benincasa di Napoli poi questa, che definisce il suo scudetto,in Geologia e Geologia applicata nella più antica università laica del mondo, la Federico II che così apre le celebrazioni per i suoi 799 anni di vita. "Non potevamo iniziare in modo migliore" dice il rettore Matteo Lorito. "Un grande testimonial di Napoli" aggiunge il sindaco Gaetano Manfredi, che dell'ateneo federiciano è stato a lungo rettore.

Affascina, come sempre, Alberto Angela, ricordando che la conoscenza, da condividere come il pane, fa parlare la stessa lingua.Traccia le connessioni tra geologia e archeologia, ricorda che la ricerca scrive il futuro e che la Napoli di cui è cittadino onorario ci mostra una rotta, per la sua unica capacità di vivere il presente. "I ragazzi, dice, devono coltivare curiosità e istinto, e al loro ottimismo io guardo per costruire il futuro".Presto un nuovo programma sulla scia di Superquark. Lui contiua a definirsi un paleontologo prestato alla divulgazione,pronto a riprendere il suo zaino,sulla strada della conoscenza.