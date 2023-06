Alloggi occupati abusivamente, a Pizzofalcone scattano i sequestri

I primi 16 sgomberi nell'edificio di via Egiziaca a Pizzofalcone 35 erano avvenuti a fine 2022.

Oggi, un nuovo decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Napoli su richiesta della Procura partenopea è stato eseguito dalle forze dell'ordine a carico di 20 persone che avevano occupato abusivamente 19 immobili del complesso residenziale a pochi passi da Piazza del Plebiscito.

Una storia lunga venti anni. Decisiva per far scattare le indagini l'occupazione abusiva di un appartamento ai danni di una 90enne che si era allontanata per qualche giorno da casa. Gli accertamenti svolti dalle forze dell'ordine avevano consentito di individuare all'interno del palazzo 35 immobili occupati abusivamente da soggetti che sarebbero riconducibili a contesti di criminalità, anche organizzata.

Un'indagine particolarmente complessa a causa delle difficoltà nella ricostruzione del sistema di assegnazioni del fabbricato composto da 85 appartamenti, che il Comune di Napoli aveva acquistato dall'Agenzia del Demanio nel 2016. L'attività degli inquirenti ha consentito di raccogliere numerosi elementi a carico degli indagati per l'ipotizzata invasione di terreni ed edifici, utili all'emissione del provvedimento di sequestro.