Amministratori pubblici minacciati, guardia sempre alta

Nel 2022, in base al rapporto dell'associazione Avviso Pubblico, in Italia sono stati 326 gli atti intimidatori contro gli amministratori pubblici. Due su tre tra Sud ed isole. Il dato generale è il più basso dell'ultimo decennio e in calo del 25% rispetto all'anno precedente. 49 gli episodi di violenza registrati in trentadue comuni campani. Un trentadue per cento in meno rispetto al 2021. Dopo un quinquennio la nostra regione cede il triste primato alla Sicilia, ma la provincia di Napoli con 26 casi resta la più colpita. Nonostante i numeri in miglioramento fare il sindaco resta ancora un mestiere pericoloso. Di 11 atti intimidatori nel casertano, 7 nel salernitano, tre in Irpinia e due nel Sannio racconta il report di Avviso Pubblico, presentato a Roma presso la sede della Federazione Nazionale della Stampa.



Nel servizio le voci di Ilaria Abagnale, sindaco di Sant'Antonio Abate, Pierpaolo Romani, coordinatore di Avviso Pubblico, e Matteo Piantedosi, Ministro dell'Interno