L'assassino di Giulia Tramontano: "Ho ucciso perché stressato"

Ha spiegato al giudice di aver agito senza un reale motivo perché stressato dalla situazione che si era venuta a creare. Le prime parole di Alessandro Impagnatiello, assassino reo confesso della compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, sono agghiaccianti come l’efferato omicidio consumato a Senago, nel Milanese.

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere ma ha escluso l'aggravante della premeditazione. Restano a suo carico le accuse di omicidio pluriaggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale. L’assassino deve restare in carcere – spiega il giudice – perché c'è un qualificato pericolo di reiterazione nei confronti della ragazza italo-inglese con cui aveva intrattenuto una relazione parallela. Una storia che, nella mente del trentenne, sarebbe proseguita dopo l’eliminazione di Giulia.

Agli atti dell’indagine anche le confidenze della vittima, originaria di Sant’Antimo, a un’amica, qualche ore prima di morire. Alessandro le aveva rovinato la vita – racconta la testimone – e dopo la scoperta del tradimento sarebbe stata costretta a tornare a casa, dopo tutti i sacrifici fatti per lasciarla.