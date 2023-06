Auto esplosa in tangenziale, ancora gravi i passeggeri

Un giallo ancora tutto da chiarire quello dell'auto esplosa ieri pomeriggio sulla tangenziale di Napoli, all'altezza dell'uscita di Corso Malta in direzione Pozzuoli. A bordo dell'autovettura elettrica alcune bombole - forse di ossigeno o azoto - che potrebbero essere deflagrate per cause che andranno accertate. Dai primi rilievi della Polizia Stradale, non ci sarebbe stato alcun impatto con altre vetture. Restano gravi le condizioni delle due persone che erano a bordo: una ricercatrice dell'Istituto Motori di 65 anni e Fulvio, di 25, laureando in ingegneria meccanica, entrambi ricoverati con ustioni di terzo grado all'ospedale Cardarelli. A chiedere di fare piena luce sull'accaduto i familiari del giovane.

L'auto esplosa risulterebbe in dotazione proprio all'Istituto di Ricerca. Particolare però fermamente smentito dal Cnr.

Le indagini dovranno quindi chiarire: la proprietà della vettura e chi ha autorizzato quel trasporto di materiale, senza utilizzare un automezzo specifico.