Auto esplosa in tangenziale, indaga il Ris di Roma

Lotta ancora fra la vita e la morte Fulvio Filace, il tirocinante 25enne ricoverato da venerdì nel reparto grandi ustionati del Cardarelli di Napoli dopo l'esplosione in tangenziale dell'auto-prototipo su cui viaggiava insieme alla ricercatrice del Cnr Maria Vittoria Prati, 66 anni, morta ieri dopo 4 giorni di agonia. Per lei non cè stato nulla da fare: aveva ustioni di terzo grado sul 90 per cento del corpo.



Una nota del Cnr ricorda l'ingegnere Prati, da trent'anni all'istituto motori di Napoli, nome di riferimento nel campo dello studio delle emissioni e dell'utilizzo di combustibili alternativi. La famiglia del tirocinante Fulvio Filace scrive sui sociale "che un ragazzo pieno di sogni non può diventare un martire dell'innovazione". Saranno i Carabinieri del comando provinciale di Napoli e del Ris di Roma a cercare elementi utili a capire le cause dell'esplosione.

La Procura di Napoli indaga contro ignoti per incendio, omicidio e lesioni colpose. Sequestrato anche un altro prototipo del progetto che stava studiando la possibilità di abbinare un motore elettrico con batterie alimentate da pannelli solari a vetture dotate di un propulsore termico.