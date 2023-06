Auto esplosa, prosegue la raccolta di sangue per Fulvio Filace

Toccherà ai carabinieri del comando provinciale di Napoli e del Ris di Roma indagare sulle cause dell'esplosione dell'auto-prototipo di venerdì scorso.

La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per incendio, omicidio e lesioni colpose.



Nel mentre la Federico II si è mobilitata per la vita di Fulvio Filace, il tirocinante 25enne ricoverato nel reparto grandi ustionati del Cardarelli.

Rispondendo a un appello sui social network, studenti e docenti hanno donato il sangue, che potrebbe servire per le delicate operazioni: un gesto molto apprezzato dalle autorità sanitarie e dalla famiglia. Che ha fatto sapere "che un ragazzo pieno di sogni non può diventare un martire dell'innovazione".



Continuano intanto le manifestazioni di cordoglio per la ricercatrice del Cnr Maria Vittoria Prati, 66 anni, morta dopo quattro giorni di agonia a causa delle ustioni di terzo grado sul 90 per cento del corpo. Una nota del Cnr ha ricordato con affetto la donna, da trent'anni all'istituto motori di Napoli.