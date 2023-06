Borgo Orefici, una "gemma" nel centro storico dimenticata dai turisti

Tra la Marina e Corso Umberto si snoda un dedalo di strade chiamato Borgo Orefici per la presenza, fin dal XIII secolo, di decine di botteghe dove si esercitano i maestri dell'incastonatura.

Un'area carica di storia e suggestioni, eppure ignorata dagli itinerari turistici. Associazioni e residenti chiedono quindi una maggiore attenzione da parte delle istituzioni per rilanciare l'area e spiegano le iniziative messe in campo per cancellare l'etichetta di zona insicura, a partire dai vigilantes assoldati per allertare le forze dell'ordine qualora si verifichino episodi spiacevoli.

Nel servizio le interviste al presidente del Consorzio Antico Borgo Orefici, Roberto De Laurentiis, alla presidente del Comitato Residenti Borgo Antico, Tina Landolfi, all'artigiano Antonio Canzano e alla coordinatrice della scuola orafa La Bulla, Ilaria Mainini.