Calano del 90% le domande di adozioni internazionali. Campania seconda in Italia per richieste. Tra le criticità emerse da un seminario a Napoli: la burocrazia che porta a tempi lunghi per diventare genitori, mediamente 4 o 5 anni.

Nel servizio le voci di: Vincenzo Starita, Vicepresidente Commissione Adozioni Internazionali, Gemma Tuccillo, Consigliere giuridico Ministro della Giustizia, e Davide Iodice, regista e autore