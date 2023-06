Toto-allenatore Napoli, in salita le quotazioni di Galtier

Anche il quotidiano sportivo francese L'Equipe mette Christophe Galtier in testa alle preferenze del presidente De Laurentiis come successore di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Sembra perdere quota dunque l'ipotesi di Paulo Sousa. Ma anche se il portoghese non dovesse approdare a Castel Volturno, a questo punto non è detto che resti in granata. I rumors di un contatto con l'entourage azzurro hanno indispettito l'ambiente in casa Salernitana. Restano in piedi le opzioni Gattuso e Pirlo, per la panchina dell'Ippocampo.