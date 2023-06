Cambio al vertice del Comando operativo Sud

Cambio al vertice del Comando Forze Operative Sud. Il generale di corpo d'armata Giuseppenicola Tota ha concluso il suo mandato a Palazzo Salerno e ha passato il testimone al generale di Corpo d'Armata Giovanni Maria Iannucci, paracadutista, che rientra da una missione all'estero di 13 mesi.

Nel suo saluto Tota ha ricordato il periodo difficile in cui ha esercitato il comando, come quello della pandemia, che ha visto i militari in prima linea, oltre che nelle operazioni Strade Sicure e Terra dei fuochi. Quindi l'elogio lo spirito degli uomini e delle donne in servizio e dei cittadini napoletani

La cerimonia del cambio di comando si è svolta a Palazzo Salerno, in piazza Plebiscito alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Pietro Serino, che ha ringraziato Tota per i suoi 44 anni di servizio. A corollario dell'evento, la fanfara della Garibaldi di Caserta che ha intonato "Napul'è" di Pino Daniele.

Nel servizio l'intervista al generale di corpo d'armata Giuseppenicola Tota.