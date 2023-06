Alla Campania il podio dei beni culturali più visitati in Italia nei giorni di ponte

Pompei superstar con oltre 22mila presenze, a seguire la Reggia di Caserta e, al terzo posto, Castel Sant'Elmo, che scavalca per la prima volta gli Uffizi e il Colosseo. E' tutto campano il podio della classifica dei beni culturali più visitati ieri in Italia, debutto dell'ingresso gratuito anche nel giorno della Festa della Repubblica.

I dati pubblicati con soddisfazione dal ministro Sangiuliano certificano il trend di presenze costantemente in crescita da mesi in tutti i musei e i siti all'ombra del Vesuvio. Un momento davvero magico per il turismo, ancora numeri da record, 250mila presenze nella regione in questo lungo ponte, 165mila soltanto a Napoli, città d'arte e di passione calcistica senza eguali.

Non a caso proprio da domani, festa scudetto e ingresso libero al patrimonio culturale statale come ogni prima domenica del mese, i musei lanceranno un biglietto celebrativo del tricolore conquistato dagli azzurri che ritrae il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli meta di pellegrinaggio da ogni parte del mondo.

Ed è soprattutto qui, nel cuore della città sovraffollata di visitatori al punto che diventa complicato anche passeggiare, che gli imprenditori del turismo chiedono alle istituzioni di intervenire regolamentando i flussi e implementando servizi e controlli. Piano piano, dopotutto il sold out di questi 3 giorni porta soltanto per ristorazione e commercio un fatturato di oltre 40 milioni di euro.