Campania Teatro Festival, le scuole in scena

Non solo prime e produzioni internazionali. lI Campania Teatro Festival guarda anche al sociale, al territorio. Un lavoro di formazione che va avanti da tempo e quest'anno diventa una sezione chiamata “Osservatorio Scuole”.

La curatrice Nadia Baldi dice “Per questi ragazzi essere sul palcoscenico in un festival internazionale che ospita nomi come John Malkovich o Christian Lupa è un'emozione ma soprattutto un'opportunità' di essere dentro altri mondi. Il teatro è l'unico modo di far scoprire a una generazione iperconnessa nuove, più reali connessioni”.

1800 i ragazzi coinvolti, al Trianon 6 spettacoli teatrali che indagano sogni, valore della diversità, potere, amori tossici, relazioni, ma anche tre mediometraggi realizzati con il regista Renato Salvetti e concerti in villa Floridiana. E non manca il lavoro operativo nella macchina del festival.