Sciame sismico ai Campi Flegrei: lievi scosse nella notte, nessun danno

Nuovo sciame sismico, una dozzina di scosse lievi, nella notte nell'area dei Campi Flegrei, dopo l'episodio particolarmente intenso di ieri alle 8,44, quando c'era stata una scossa bradisismica di magnitudo 3.6.

La prima scossa, avvenuta all'1.19 della scorsa notte, con magnitudo 1.3 è stata registrata nei pressi del cratere della Solfatara. In questo caso l'epicentro si è rivelato più profondo del solito, cinque chilometri al di sotto del livello del mare. Il secondo episodio dopo l'alba alle 6.55 in pieno golfo di Pozzuoli zona via Napoli, di magnitudo 1.2 con epicentro alla profondità di 3 chilometri.

Non si registrano danni alle abitazioni, ma la paura resta tra la popolazione non solo nell'area flegrea ma anche a Napoli. La gente chiede controlli a tappeto su tutto il territorio per verificare l'effettivo stato dei luoghi e per una maggiore sicurezza anche rispetto alla staticità dei palazzi lesionati.

Dall'Osservatorio vesuviano, gli esperti rassicurano e chiariscono che questi episodi sono riconducibili ad una attività vulcanica che rientra nella dinamica dei Campi Flegrei. Le scosse sono dovute alla fratturazione delle rocce - spiegano - che nel tempo accumulano energia per poi sprigionarla.