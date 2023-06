Campi Flegrei: il vulcano prima, durante e dopo l’eruzione del 1538

Oggi oasi naturalistica, sulla parete interna una fitta lecceta, sulle pendici affacciate sul golfo di Pozzuoli, un manto di macchia mediterranea. Il Monte Nuovo è il vulcano più giovane dei Campi Flegrei a nord di Napoli. Prima del settembre 1538 non esisteva. “Si è formato per un'eruzione durata una settimana” racconta Mauro Di Vito direttore dell’Osservatorio Vesuviano.

Uno studio che di Vito ha firmato insieme a Elisa Trasatti dell'Ingv e Valerio Acocella dell'Universita Roma Tre, ricostruisce quella eruzione, l’unica in epoca storica dei Campi Flegrei area vulcanica tuttora attiva. Le precedenti risalgono a 39mila e 15mila anni fa, altre decine tra 5mila e 3.800 anni fa. La ricerca utilizza un database preteconologico di fonti, mappe storiche e testimonianze geologiche e archeologiche, integrato con modelli matematici, per simulare il comportamento del magma. Emerge prima della eruzione un sollevamento del suolo, una fase bradisismica quindi, nella stessa area della caldera in cui si solleva anche oggi, quindi due anni prima la spinta dovuta al magma ha formato la montagna nuova e alimentato l’eruzione. Altra scoperta è quella di una seconda forte spinta sotto il Monte Nuovo dopo alcuni anni dall'eruzione del 1538 che, però, non ha provocato fuoriuscita di magma. Un'eruzione "abortita" la definiscono gli autori dello studio.

''Il comportamento bradisismico che ha preceduto l'eruzione - afferma Di Vito - è paragonabile a quello attuale per la durata nel lungo termine, ma il fatto che riguardi la stessa area non implica una eruzione in tempi brevi’'.

Nel servizio di Francesca Coppola l’intervista a Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano e coautore dello studio “Magma transfer at Campi Flegrei caldera (Italy) after the 1538 AD eruption”