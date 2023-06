Caos passaporti in Italia, ma Napoli è tra le città più virtuose

Caos passaporti in tutta Italia, ma Napoli tiene. Anzi. Secondo la Questura sembra reagire meglio alle tante sollecitazioni dei cittadini rispetto ad altre zone del paese, nonostante un organico ridotto anche nell’ufficio competente. I tempi di attesa per chi fa una richiesta ordinaria sono di circa due mesi, mentre per chi fa richiesta d’urgenza sono nettamente inferiore.

Nessuno – afferma la Questura – ha dovuto rinunciare a un viaggio perché senza documento. Il boom post-Covid, il ritorno di una delle mete favorite da turisti e studenti, il Regno Unito, causa la Brexit, e l’arrivo dell’estate, sta facendo accumulare le richieste. In alcune città del nord come Torino e Milano la scritta “non disponibile” appare negli schermi dei computer quando si cerca di prendere appuntamento in Questura.

Naturalmente, è doveroso fare ovunque meglio: la legge Bassanini del 2000 ha fissato in 15 giorni i tempi di rilascio del passaporto, 30 al massimo per effettuare verifiche di tipo istruttorio.

Numeri ben lontani dalla realtà e dalla fase pre-Covid. Il miglioramento delle procedure online, la possibilità di usufruire dell’Open Day in presenza ogni giovedì e l’ampliamento della pianta organica dell’Ufficio Passaporti sono i primi rimedi per evitare ingorghi e le proteste dei cittadini.