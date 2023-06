"Na bella staggione", il Trianon Viviani presenta il cartellone 2023/24

È l'estate - "la stagione" per dirla alla napoletana - il momento giusto per il nuovo cartellone del Trianon Viviani. Il teatro della canzone partenopea. "Na bella staggione", appunto: sessanta titoli, sette sezioni. Un programma allestito dalla riconfermata direttrice artistica, Marisa Laurito.

Si comincia sabato 14 ottobre, con Napule's Power. Tanti nomi noti della musica per una serata dedicata a Faenza, colpita dall'alluvione. Quindi, appuntamento con James Senese. E ancora: il teatro, il teatro musicale, il progetto Viviani, la stand-up comedy. E ovviamente la musica: la nuova scena, i concerti. E il mondo che fa tappa a Napoli: l'incontro sul palco tra artisti partenopei e internazionali.

Nel servizio, la voce di Marisa Laurito - Direttrice artistica Teatro Trianon Viviani