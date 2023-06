Catturato latitante del clan 167 di Arzano

Era ricercato da oltre tre mesi. Una caccia senza sosta. Nel mirino dei Carabinieri Davide Pescatore, 43 anni, elemento di spicco del clan 167 di Arzano. Lo scorso 8 marzo era riuscito a sfuggire all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. L'accusa: aver estorto denaro, per conto del clan, al titolare di un bar di Arzano. La latitanza di Pescatore è finita all'alba a Giugliano, in una palazzina del centro storico. Qui lo avevano localizzato i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Un'indagine lunga e complessa. Gli spostamenti del latitante monitorati osservando i social di amici e parenti, ascoltando telefonate, pedinando gli uomini a lui vicino. Poi è scattato l'intervento, un drone a sorvolare l'area, le auto a chiudere le strade. Pescatore è stato sorpreso nel sonno. Ora è in carcere.