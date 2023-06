Cavalieri del lavoro - Pierluca Impronta, da Napoli ai LLoyd's

Pierluca Impronta non nasconde la commozione per la nomina a Cavaliere del Lavoro. Un riconoscimento con una dedica al papà Vincenzo che creò l’azienda Marine & Aviation, ora Mag - Marine & Aviation Group.

In rampa di lancio la quarta generazione per una storia imprenditoriale che continua: “Senza le compagnie di assicurazione non si può fare niente”, dice Impronta. La sfida più difficile è resistere alla tentazione delle multinazionali che monopolizzano il mercato.

Radici ben piantate in Italia, con l’azienda nata a Napoli, e grande orgoglio di aver conquistato Londra. Oltre 40 anni di storia, 24 sedi, 330 milioni di premi intermediati, 350 professionisti assunti e la sfida di creare una realtà di brokeraggio che coinvolga i Paesi del Mediterraneo.