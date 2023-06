Lite con minorenni: 40enne viene spinto e batte la testa, è in coma profondo

Giovanni Sasso, commerciante di 40 anni di Cellole, è in coma profondo, attaccato a un respiratore, all'ospedale Pineta Grande. L'uomo ha battuto la testa a terra in seguito a una spinta subita dopo una discussione in strada con alcuni minorenni: ora è ricoverato al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno.

Nel servizio lo sgomento dei cittadini di Cellole e le interviste a Esterina Falco, rianimatrice del Pineta Grande Hospital, e a don Lorenzo Langella, parroco di Cellole.