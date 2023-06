Circus Don Chisciotte, la riscrittura scenica di Latella

Da una fascinazione reciproca, quella di Antonio Latella per il linguaggio di Ruggero Cappuccio e quella di Cappuccio per le regie visionarie di Latella, è nata la terza messa in scena di Circus Don Chisciotte, uno degli appuntamenti più attesi del Campania Teatro Festival. "Torno a Napoli a 11 anni dall'altro Don Chisciotte, dice Latella, è bello credere ancora alla possibilità di trasformare i giganti in mulini a vento o viceversa": Don Chisciotte e il Sancho -Salvo di Ruggero Cappuccio interagiscono davanti a una platea di corpi immobili, sguardi persi negli schermi, lo sfondo ipnotico di un mondo spolpato in cui resta solo la parola, scomposta e ricomposta. “Don Chisciotte è un'ossessione che nel nostro tempo diventa ossessione accresciuta perchè viviamo in un mondo fortemente disumanizzato” spiega il drammaturgo e direttore artistico del Campania Teatro Festival Ruggero Cappuccio. Il lavoro sarà anche il secondo appuntamento della stagione 2023-24 dello Stabile di Napoli.