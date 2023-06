Magia su punizione: gli Allievi del Napoli trionfano al "Città di Cava"

Napoli trionfa anche con gli Allievi. A sedici anni di distanza dall'ultima volta, gli azzurrini della categoria Under 17, allenati da Salvatore Galizia, hanno conquistato il torneo “Città di Cava de' Tirreni” battendo 2-1 in finale la Salernitana: di Stasi e Pinzolo, quest'ultimo capocannoniere, i gol decisivi, mentre Salvatore Borriello, classe 2006, è stato premiato come miglior calciatore.

Nella categoria Giovanissimi, invece, ha vinto la rappresentativa nazionale Lega Pro, superato 3-2 la rappresentativa LND.

Nelle immagini gli highlights delle due finali: splendida la rete del 2-0 partenopeo su calcio di punizione.