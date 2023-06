Immaginare le città del futuro, Elle parte da Napoli

Palazzo Gravina e l'Università Federico II aprono le porte a dibattiti e riflessioni sulla sostenibilità, immaginando le città del futuro.

Il forum di ELLE gettingGreener sceglie tre parole: think (pensa), change (cambia), do (fallo) parlando con imprese e associazioni di cibo, green economy, abitare sostenibile. La sfida di Napoli parte dalla spesa dei fondi del Pnrr per la vivibilità delle periferie e il recupero di grandi spazi urbani.

Nel pomeriggio gli interventi del Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso e dell'Attrice Cristiana Capotondi. Poi le masterclass su progetti per la salute del mare e degli oceani, ma anche per la moda e il cinema sostenibile, proprio a Napoli città set a cielo aperto.

Nel servizio le interviste a Michelangelo Russo, direttore del dipartimento di Architettura dell'Università di Napoli Federico II, al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e a Piera Detassis, Elle Cinema.