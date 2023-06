Clitennestra, il coraggio e la rivolta

Clitennestra non prega alcun dio, parla con i bisbigli del quotidiano. Gli dei, dice, sanno a malapena chi siamo, è finito il tempo in cui venivano a svegliarci di mattina.

Sottratta all'etichetta di assassina crudele, non più personaggio di sfondo del ciclo degli Atridi, la Clitennestra interpretata da Isabella Ragonese è una donna di cui ascoltiamo pensieri e ragioni .“In una prospettiva totalmente umana” spiega il regista Roberto Andò. Nello spettacolo di apertura di Pompeii Theatrum Mundi, coprodotto da Teatro di Napoli e Fondazione Campania dei Festival, Clitennestra si contrappone a sopraffazioni e destino.

Il marito Agamennone ha sacrificato la loro figlia Ifigenia nella folle illusione di placare gli dei e vincere la guerra; lei uccidendolo ritrova forza e dignità. Un testo che Andò ha tratto dal romanzo “La casa dei nomi” di Colin Toibin, ambientandolo in un tempo astratto che richiama un mondo contadino del sud.

Un dramma in cui nulla, a cominciare dal linguaggio, è aulico: tutto ha solo l'odore della paura, del sangue, della solitudine. Aprirà a ottobre la stagione del Mercadante, cambiando pelle rispetto alla messa in scena pensata per il Teatro Grande di Pompei.