Coldplay-mania, già in migliaia in coda a Fuorigrotta

Già migliaia di fan in coda da questa mattina a Fuorigrotta per il primo dei concerti dei Coldplay, previsto per mercoledì 21 giugno allo stadio Diego Armando Maradona.

I ragazzi, in fila sotto il caldo, trascorrono il tempo in attesa dell'apertura dei cancelli, prevista per le ore 19, cantando i loro brani preferiti della band di Chris Martin. E c'è chi tira fuori una chitarra…