Colpo al clan Contini, 16 arresti

"Si abbaglia la vista e non voglio sapere niente di quello che succede. Ti spacco la testa". Così si rivolgeva un affiliato al clan Contini, ad un uomo per costringerlo a pagare un debito di oltre sessantaseimila euro contratto nell'ambito della gestione dell'attività del gioco d'azzardo, Si, perché, loro, i Contini, afferenti all'Alleanza di Secondigliano, monopolizzavano il settore nel quartiere Vasto - Arenaccia di Napoli e prestavano soldi applicando tassi usurari. Ma il clan utilizzava anche le cosiddette società cartiere che, destinate a giustificare operazioni inesistenti con l'emissione di fatture false, avrebbero ricevuto e ripulito il denaro sporco proveniente anche dalle bische clandestine. Da intercettazioni telefoniche emerge, ad esempio, la volontà di avviare un'attività di car service, prevalentemente autolavaggio, all'aeroporto di Bari. E, ancora, si parla della possibile costituzione di un'associazione antiracket alla quale far aderire i commercianti taglieggiati inducendoli a denunciare contro ignoti perché, questo il ragionamento, le forze dell'ordine controllano maggiormente chi è restio alla denuncia rispetto a chi formalmente si schiera contro la camorra. Sedici gli arresti dei carabinieri, tra Napoli e Volla, su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Sequestrati quote societarie e più di tre milioni di euro.