Contraffazione, GdF sequestra 5 milioni di euro di banconote false

Li hanno seguiti per oltre un anno, poi, questa mattina è scattata l'operazione nei confronti di 10 persone che gestivano una organizzazione criminale capace di mettere in circolazione 5 milioni di euro falsi in banconote da 20 e 50 euro. Al vertice del sodalizio c'erano 2 soggetti, uno dei quali è stato arrestato in flagranza di reato mentre trasportava ben 37mila euro prelevati nell'abitazione di un falsario. La banda utilizzava due locali di Carinaro, in provincia di Caserta per l'acquisto, la consegna e il pagamento delle valute. Uno di questi, una tipografia gestita dalla figlia di uno dei vertici dell'organizzazione, custodiva sofisticate attrezzature tecnologiche per la stampa delle banconote e i patch oleografici da apporre in modalità digitale.

Sono stati i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza a eseguire l'ordinanza nei confronti dei 10: le misure cautelari vanno dal carcere, ai domiciliari, passando per l'obbligo di dimora. Per gli indagati i reati ipotizzati sono quelli di "associazione a delinquere finalizzata alla falsificazione di monete" e "spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate".