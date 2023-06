Il turismo crea lavoro: guide vulcanologiche, al via il corso di formazione

Formare figure professionali che portino i turisti in sicurezza a visitare i gioielli ambientali e turistici campani. Inaugurato il corso per guide vulcanologiche presso il Parco Laise, nell'ex base Nato: mira a fornire ai partecipanti le conoscenze in termini culturali, ambientali, geologici del patrimonio territoriale campano. La formazione, ancora una volta, è un veicolo essenziale per la creazione di lavoro.

Nel servizio le interviste a Felice Casucci, assessore al turismo della Regione Campania, e ad Alfonso Santillo, amministratore unico Psb.