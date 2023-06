Cozzolino resta in carcere

Resta in stato di fermo a Bruxelles l'eurodeputato Andrea Cozzolino. Il politico napoletano è stato di nuovo interrogato dall'autorità giudiziaria belga in merito alle accuse a lui addebitate nell'ambito del cosiddetto Qatargate. Un doppio interrogatorio, condotto dalla polizia giudiziaria e dal nuovo giudice

istruttore, Aurélie Dejaiffe. La procuratrice federale ha preso tempo ma dovrà decidere domani al massimo se convalidare l'arresto dell'eurodeputato,

disporre misure alternative o autorizzarne il rilascio. Cozzolino passerà un'altra notte in carcere. "Ha risposto a tutte le domande poste dalla Polizia Federale - dichiarano gli avvocati Federico Conte, Dezio Ferraro e Dimitri de Beco - resterà a disposizione della Polizia fino a domattina, quando incontrerà il nuovo Giudice istruttore che ha sostituito Claise".