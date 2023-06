Cozzolino fermato a Bruxelles. Oggi la decisione sulla misura restrittiva

È in stato di fermo a Bruxelles da ieri sera l'europarlamentare Andrea Cozzolino, da quando il giudice istruttore dopo un interrogatorio durato circa quattro ore ha stabilito di applicare la misura restrittiva almeno fino a oggi, quando bisognerà decidere se convalidarla o se disporre il rilascio sotto condizione o ancora sotto il regime di braccialetto elettronico.

Si è arrivati quindi a una svolta nell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate e non è l'unica. Il giudice Michel Claise, dopo l'interrogatorio fiume, ha deciso di lasciare la guida dell'inchiesta "in via cautelare e per consentire alla giustizia di continuare serenamente il suo lavoro e di mantenere una necessaria separazione tra vita privata e familiare", si legge in una nota della procura federale belga. Nel dossier, ancora le motivazioni del magistrato, "di recente sono comparsi alcuni elementi che potrebbero sollevare domande sul funzionamento oggettivo dell'indagine".

Tornando a Cozzolino, sono i suoi legali a fare il punto della situazione: "Ha risposto a tutte le domande poste dal giudice dicono Federico Conte, Dezio Ferraro e Dimitri de Beco, contestando gli addebiti e ricostruendo nel dettaglio la sua attività parlamentare sui dossier del Marocco e del Qatar".