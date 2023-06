Il nuovo ddl sulla violenza contro le donne: le misure

Intervenire prima che sia troppo tardi. Rendere più veloce e mirata l'azione di forze dell'ordine e magistratura. Inasprire le pene e le misure precauzionali. Sono gli obiettivi del disegno di legge varato dal governo, dettato dall'urgenza dei tragici fatti di cronaca con vittime di delitti e violenze: le donne.

Le misure

Un testo in 15 articoli che integrano e rendono più severe le norme già contenute nel codice rosso. Si rafforza l'ammonimento, strumento già usato per cyberbullismo e stalking, che consente al questore di agire d'ufficio senza bisogno di querela e che viene applicato anche ai cosiddetti reati spia, possibili indicatori di violenza di genere con la misura della sorveglianza speciale.

Diventa inoltre automatica - non più a discrezione del giudice - l'applicazione del braccialetto elettronico e si inaspriscono le pene per i recidivi e per quanti hanno già ricevuto un ammonimento. Con l'obiettivo di velocizzare i processi, vengono fissati trenta giorni di tempo massimo sia per le richieste di misure cautelari che per la loro applicazione. Fissata una distanza minima di 500 metri per il divieto di avvicinamento.

Le sanzioni

In caso di violazione, previsto il carcere da 1 a 5 anni. Consentito l'arresto anche in flagranza differita, documentando il reato con foto, video o supporti telematici purchè entro 48 ore dal fatto.