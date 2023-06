De Laurentiis: "Valuto 40 allenatori, ma Italiano non c'è"

Fissa la data Aurelio De Laurentiis. Entro il 27 giugno si conoscerà il nome del nuovo allenatore del Napoli. Il casting è in corso. I candidati in lizza che erano ventidue ora sono diventati quaranta aggiunge il presidente azzurro, ma quello di Italiano non c'è perché ha un contratto con la Fiorentina che è una società amica e io non ho intenzione di pagare penali. Non venderemo nessuno, anzi, integreremo la rosa perché abbiamo inaugurato un ciclo che mi auguro continui per anni, auspica il presidente. E il direttore sportivo Giuntoli ha un contratto fine al 30 giugno 2024. Fa un passo indietro, poi, De Laurentiis, Ricorda la partita di campionato persa 4 a 0 col Milan che, sottolinea, è stata il peggior momento dei suoi anni napoletani, ma ora c'è da guardare avanti. Dal 28 luglio al 12 agosto il Napoli tornerà per la quarta volta a Castel di Sangro per la seconda parte della preparazione estiva. Previste almeno tre amichevoli con squadre straniere. Accanto al presidente per presentare il ritiro il governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio e il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso.