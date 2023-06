De Luca: "liste di attesa risolte entro il 2023"

Anche una lesione di 4 millimetri sarà visibile per l'apparecchiatura digitale di ultimissima generazione inaugurata al Monaldi e costata oltre tre milioni di euro, finanziati dal Pnrr. Una Pet/Tac: un sistema ibrido, cioè, capace di integrare in un'unica soluzione gli esami sull'aspetto metabolico della malattia e su quello morfologico (relativo alle lesioni su organi e tessuti). Il risultato è un circolo virtuoso: individuando il tumore allo stato embrionale, non ci sarà bisogno di massicce dosi di radiofarmaci, dunque meno tossicità e taglio dei costi. Fare insieme Pet e Tac, inoltre, garantirà un esame più rapido e maggior turnover fra i pazienti, con inevitabile riduzione delle liste di attesa, problema storico in Campania.