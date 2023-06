Detenute e madri

Come vivono la maternità in carcere le donne detenute? Tra paura di perdere la responsabilità genitoriale, menzogne dette ai bambini per non deluderli e percorsi psicologici ad hoc per metabolizzare la distanza, i momenti attraversati durante la detenzione sono delicati e diversi.

Le recluse mamme spiegano nelle interviste come cambia il rapporto con i propri figli e le riflessioni maturate nel penitenziario sul proprio ruolo di madre.

Tra volontà di riscatto attraverso il lavoro e i corsi di formazione e maturazione di una consapevolezza nuova.

Nel servizio le interviste a Maria Luisa Palma, direttrice del carcere femminile di Pozzuoli, Nicoletta De Stefano, psicologa dell'amministrazione penitenziaria, Adriana Intilla, educatrice e capo dell'Area trattamentale del carcere di Pozzuoli, Maria Pia Cecca, addetta al settore colloqui della polizia penitenziaria e Paola Pizzo, vicepresidente della Cooperativa “Lazzarelle”