Diciannove scuole in rete contro la dispersione scolastica

Diciannove scuole dei quartieri di Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio, più di 1200 alunni coinvolti. A Napoli il contrasto alla dispersione scolastica parte dagli istituti del territorio che si mettono in rete con un progetto finalizzato alla promozione di interventi per combattere l'abbandono prematuro delle scuole, che in Campania ha superato il 16%.

Previsti laboratori di recupero didattico, interventi edilizi e percorsi di orientamento.

La Campania è la regione d'Italia che ha ricevuto il maggior numero di fondi dal Pnrr per il piano sulla dispersione scolastica, quasi 80 milioni per più di 400 istituti. In attesa degli stanziamenti, è il territorio a mobilitarsi. E fondamentale è il coinvolgimento delle famiglie.

Nel servizio le interviste a Rosa Stornaiuolo, dirigente scolastica IC Scialoja Cortese; Angela Mormone, dirigente scolastica Istituto Sannino-De Cillis; Fania Cirillo, responsabile dispersione IC Scialoja Cortese.