Dieci anni fa la tragedia del viadotto di Monteforte, furono 40 le vittime

Ventotto luglio 2013, quasi dieci anni fa. Stessa autostrada, l'A16, un'ottantina di chilometri più a ovest.

Un pullman riporta a casa un gruppo di Pozzuoli dopo una gita sui luoghi di San Pio, a Pietralcina. Percorre in discesa il viadotto dell'Acqualonga, nel territorio di Monteforte, quando il sistema frenante cede.

Il bus sbanda, urta diverse automobili. Per rallentare la corsa l'autista prova ad accostarsi alle barriere laterali. Che però non reggono. Il mezzo, così, precipita per trenta metri.

Una cinquantina le persone a bordo, trentotto muoiono sul colpo, due nei giorni successivi. Il più grave incidente stradale mai verificatosi in Italia.

Nel mirino finiscono sia il titolare dell'azienda di trasporto - il bus aveva già percorso oltre un milione di chilometri - che i vertici di Aspi, per la mancata sostituzione delle barriere, ormai inadatte. Nel processo d'appello, ancora in corso, la procura ha chiesto la condanna di tutti gli imputati.