Dodicenni aggrediti al parco Mascagna, sit in al Vomero contro il bullismo

Un sit in nato dal quartiere per rivendicare uno spazio, il parco Mascagna al Vomero, da vivere in libertà e in sicurezza. Ci sono associazioni del territorio, tanti genitori e nonni, tanti bambini e adolescenti venuti qui per chiedere di garantire un presidio di legalità.

Dopo diversi episodi di violenze - l'ultimo, il più grave, una settimana fa, con alcuni dodicenni aggrediti senza motivo a calci e pugni da un gruppo di coetanei - scatta l'allarme sicurezza. Le famiglie chiedono videosorveglianza h24 dei giardini pubblici - a due passi da un commissariato di polizia.

Non solo: vogliono rassicurazioni sulla riqualificazione degli spazi del parco, uno dei rari luoghi di aggregazione per bambini e ragazzi del quartiere, e il vincolo paesaggistico che metterebbe al riparo tutta l'area dagli interventi, già programmati, per realizzare a poca distanza dei box destinati al parcheggio delle auto. Il tutto nel quadro di generale emergenza educativa della città.