Donatori Nati, l'impegno della Polizia per la solidarietà

Nella giornata mondiale del donatore, ritorna l'appuntamento con Donatori Nati, l'Associazione in seno alla Polizia di Stato che coinvolge agenti e non nella donazione di sangue.

In collaborazione con Avis, il camper di Donatori Nati da oggi a domenica porta il sostegno alla solidarietà davanti alle questure di Napoli e Avellino, all'ospedale di Salerno e al comune di Sant'Arpino. Un appuntamento che mira a diffondere la cultura della donazione di sangue come gesto di solidarietà verso chi ne ha bisogno, un appello coram populo in particolare rivolto ai più giovani.

Nel servizio le voci del questore di Napoli Alessandro Giuliano, del presidente regionale dell'Associazione Donatori Nati Tommaso Delli Paoli e del direttore generale ASL Na1 Centro Ciro Verdoliva